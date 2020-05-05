Под Ясногорском пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, сбил мотоциклиста

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В Ясногорском районе, на грунтовой дороге рядом с селом Кузьмищево, 45-летний водитель Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,49 мг/л), проигнорировал требование инспектора ГИБДД об остановке.

Как уточнил начальник ясногорского ОГИБДД Максим Псарёв, пытаясь скрыться от полиции, нарушитель въехал в стоящий на дороге кроссовый мотоцикл, за рулём которого находился 38-летний местный житель. Мотоциклист получил различные травмы.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: за пьяную езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей, а нарушитель рискует отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет.

Если вам достоверно известно о факте нетрезвой езды, сообщите об этом в УГИБДД УМВД России по Тульской области. Сотрудники Госавтоинспекции немедленно отреагируют и примут необходимые меры.