На стенах тульских домов появились световые символы 75-летия Победы

Фото: vk.com/overhear.tula.

Жителей не слишком обрадовала такая своеобразная форма проявления уважения к памяти участников Великой Отечественной войны.

На стенах домов жилого комплекса «Оружейная слобода» на ул. Михеева в Туле ночью зажглась световая иллюминация, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Аналогичное изображение высветилось на одном из домов на ул. Пузакова. Сколько продолжалось своеобразное «световое шоу», не уточняется.

Жители многоэтажек отнеслись к такой оригинальной идее весьма прохладно – судя по комментариям в соцсетях, бьющий в окна яркий свет не оценили как минимум 130 туляков.