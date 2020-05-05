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На стенах тульских домов появились световые символы 75-летия Победы
Фото: vk.com/overhear.tula.

На стенах тульских домов появились световые символы 75-летия Победы

Жителей не слишком обрадовала такая своеобразная форма проявления уважения к памяти участников Великой Отечественной войны.

На стенах домов жилого комплекса «Оружейная слобода» на ул. Михеева в Туле ночью зажглась световая иллюминация, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Аналогичное изображение высветилось на одном из домов на ул. Пузакова. Сколько продолжалось своеобразное «световое шоу», не уточняется.

Жители многоэтажек отнеслись к такой оригинальной идее весьма прохладно – судя по комментариям в соцсетях, бьющий в окна яркий свет не оценили как минимум 130 туляков.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:53 +2
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Место
Тулаулица Михееваулица Пузакова

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