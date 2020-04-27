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На старом цехе «Октавы» исчезает граффити со Львом Толстым
Фото Дмитрия Киреева vk.com/bimmer71 и Алексея Пирязева.

На старом цехе «Октавы» исчезает граффити со Львом Толстым

Его закладывают кирпичами.

«Лев Николаевич уходит в тень, до лучших времен…» — поделился в соцсетях печалью фотограф Дмитрий Киреев.

Заброшенное здание бывшего цеха «Октавы» не так давно продали за 80,3 млн рублей. Имущество приобрел тульский предприниматель Владимир Дмитриенко, гендиректор фирмы «Технострой». Myslo писал об этом здесь.

Граффити от известного райтера Андрея Шепота просуществовало 4 года.

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