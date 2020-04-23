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Губернатор Тульской области получил расширенные полномочия на период ЧС

Губернатор Тульской области получил расширенные полномочия на период ЧС

Они позволяют главе региона устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила.

Депутаты Тульской областной Думы наделили губернатора дополнительными полномочиями. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Согласно уточненной статье № 81 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области» глава региона может устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила в случае, если в субъекте введен режим чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера.

Это распространяется и на режим повышенной готовности, который действует на данный момент в Тульской области.

Кроме того, во исполнение правил поведения для граждан и организаций, установленных Правительством РФ при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории страны либо на ее части, губернатор области также сможет устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила.

Принятый законопроект разработан для приведения законодательства Тульской области в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:41 −15
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