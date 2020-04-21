В Туле один из корпусов психиатрической больницы приспособили под инфекционный госпиталь
Об этом рассказал министр здравоохранения региона Алексей Эрк.
Пациенты, которые ранее находились в корпусе психиатрической больницы в поселке Петровский (в народе – больница в Маслово), распределены по другим ее отделениям в поселках Петровский и Петелино.
Сотрудники будут переведены на вакантные должности в рамках учреждения. Кроме того, им будет предложена работа в инфекционном госпитале.
«В соответствии с рекомендациями российского Минздрава в нашем регионе должно быть создано 733 койки для больных коронавирусом. Сегодня развернуты 394 койки в областной клинической больнице, городской больнице № 11 города Тулы, в отдельно стоящем корпусе детской областной клинической больницы, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени
Алексей Эрк добавил, что на случай ухудшения эпидемиологической обстановки региональный минздрав прорабатывает возможность открытия дополнительных специализированных коек для больных коронавирусом в других медицинских учреждениях региона.