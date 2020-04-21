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В Туле один из корпусов психиатрической больницы приспособили под инфекционный госпиталь

В Туле один из корпусов психиатрической больницы приспособили под инфекционный госпиталь

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

Пациенты, которые ранее находились в корпусе психиатрической больницы в поселке Петровский (в народе – больница в Маслово), распределены по другим ее отделениям в поселках Петровский и Петелино.

Сотрудники будут переведены на вакантные должности в рамках учреждения. Кроме того, им будет предложена работа в инфекционном госпитале.

«В соответствии с рекомендациями российского Минздрава в нашем регионе должно быть создано 733 койки для больных коронавирусом. Сегодня развернуты 394 койки в областной клинической больнице, городской больнице № 11 города Тулы, в отдельно стоящем корпусе детской областной клинической больницы, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице. На этой неделе будет открыт инфекционный госпиталь в Щекинской городской больнице на 265 мест. Еще порядка 90 коек будет создано в отделении областной психиатрической больницы в поселке Петровский», — сообщил Алексей Эрк.

Алексей Эрк добавил, что на случай ухудшения эпидемиологической обстановки региональный минздрав прорабатывает возможность открытия дополнительных специализированных коек для больных коронавирусом в других медицинских учреждениях региона.

 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:22 +4
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