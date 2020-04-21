«Новомосковск, дыши!»: стартовала программа озеленения города 2020 года

Мероприятие прошло в рамках акции «Новомосковск, дыши!», организатором которой уже шесть лет выступает Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» при поддержке администрации муниципального образования г. Новомосковск и промышленных предприятий города.

Вдоль улицы Комсомольской, на участке от центральной площади до ротонды, теперь красуются новые молодые деревца липы мелколистной «Ранчо». Саженцы пополнили зеленую копилку города и заменили собой старые аварийные ясени, спиленные здесь осенью прошлого года. При работе были обеспечены все меры предосторожности, участники использовали средства индивидуальной защиты, строго соблюдая санитарные правила.

В мероприятии приняли участие глава администрации муниципального образования г. Новомосковск Алексей Бирюлин, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов, активные жители города, сотрудники районного благоустройства, а также представители АО «Готэк-Центр» и ООО «Полипласт Новомосковск». Эти два предприятия и оказали помощь в приобретении саженцев.