С 20 апреля все отделения МФЦ Тульской области приостанавливают работу
Это связано с эпидемиологической обстановкой в регионе.
Вся актуальная информация о работе отделений будет размещена на официальном сайте МФЦ.
Большинство государственных и муниципальных услуг туляки могут получить в электронном виде на на портале Госуслуги и на региональном портале Госуслуги71.
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