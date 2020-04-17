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С 20 апреля все отделения МФЦ Тульской области приостанавливают работу

С 20 апреля все отделения МФЦ Тульской области приостанавливают работу

Это связано с эпидемиологической обстановкой в регионе.

Вся актуальная информация о работе отделений будет размещена на официальном сайте МФЦ.

Большинство государственных и муниципальных услуг туляки могут получить в электронном виде на на портале Госуслуги и на региональном портале Госуслуги71.

 

 

 
Сюжет: Коронавирус
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