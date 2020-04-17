Кому в Тульской области положены кредитные каникулы: карточки

Как воспользоваться кредитными каникулами, рассказывают специалисты Тульского отделения Банка России.

Соответствующий закон начал действовать 3 апреля. Он распространяется на граждан и представителей малого бизнеса, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом.

Каникулы можно получить по всем видам кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.

Речь идет о кредитных картах, потребительских кредитах, автокредитах и ипотеке. Но только в том случае, если их выдали до вступления в силу закона о каникулах.

При возникновении сложностей с погашением кредита, в первую очередь, следует обратиться в банк и запросить реструктуризацию задолженности. Если предложенные меры не устроят, тогда можно задуматься о каникулах. Отсрочку по платежам дают на срок до полугода, обратиться за каникулами можно в любой день до 30 сентября 2020 года. Однако следует помнить: по одному кредиту каникулы предоставляются только один раз. Еще один важный момент: несмотря на предоставление льготного периода, проценты по платежам будут начисляться на сумму задолженности — просто их нужно будет заплатить позднее.

Напомним, заемщикам также доступны ипотечные каникулы по закону, который начал действовать 31 июля 2019 года, даже если они уже воспользовались правом на кредитный перерыв по новому закону.

Самое главное о кредитных каникулах смотрите в карточках: