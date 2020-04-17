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В Щекино «подрезанный» ЗАЗ столкнулся с деревом
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В Щекино «подрезанный» ЗАЗ столкнулся с деревом

В результате автоаварии пострадала водитель Сhevrolet Lacetti.

Днем 16 апреля на ул. Лукашина в Щекино Тульской области произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Сhevrolet Lacetti на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево не уступила дорогу встречному «ЗАЗ Шанс». За рулем последнего находился 59-летний мужчина.
 
«После этого автомобиль «ЗАЗ Шанс» совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина – водитель автомобиля Сhevrolet Lacetti», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:40 +3
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Тульская областьЩекино

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