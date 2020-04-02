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Сына мэра Тулы эвакуируют с Кипра из-за пандемии COVID-19
Фото из архива публикаций Myslo.

Сына мэра Тулы эвакуируют с Кипра из-за пандемии COVID-19

Член сборной России по велоспорту Сергей Ростовцев находился за границей на тренировочном сборе.

Сын мэра Тулы Ольги Слюсаревой ждет эвакуации с Кипра. Сергей Ростовцев является членом сборной России по велоспорту и находился за границей на тренировочном сборе в рамках подготовки к международным соревнованиям.
 
Как и другие российские спортсмены за рубежом, Сергей уведомил консульство о своем местонахождении и о том, что ему необходима эвакуация из-за приостановки авиасообщения.
 
Совместно с Оперативным штабом, МИД России и Росавиацией Министерство спорта РФ в настоящее время прорабатывает вопрос об оказании помощи в эвакуации для всех спортсменов, кому это необходимо.
 
На сегодняшний день 119 человек из сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны находятся за пределами РФ. 
Из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам.
 
Из Турции планируется возвращение 11 человек сборной Красноярского края по триатлону и 25 человек Пермского женского футбольного клуба «Звезда-2005». 32 представителя сборной Свердловской области по легкой атлетике будут эвакуированы из Киргизии и два человека – из Узбекистана.
 
«Также будет предоставлена помощь представителю сборной Воронежской области по велоспорту, находящемуся в Объединенных Арабских Эмиратах, представителю сборной Тульской области по велоспорту, который находится на Кипре, представителям сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находятся в Индонезии», — сообщает Минспорта России.
 
В минувшие выходные из Киргизской Республики в Москву уже вернулись 25 представителей сборной России по лёгкой атлетике и 57 спортсменов и членов команд из Новосибирской, Омской и Тюменской областей, которые находились на территории Киргизской Республики на спортивных сборах.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
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