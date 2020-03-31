Массовое ДТП на трассе М-2 «Крым»: репортаж

Ранее Myslo сообщал о массовом ДТП, которое случилось на 127-м км трассы М2 «Крым» в Заокском районе Тульской области. В общей сложности на участке длиной примерно в километр столкнулись два десятка транспортных средств.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что, по предварительным данным, причиной аварии стал автомобиль «Газель», который вытаскивал из кювета на проезжую часть «Шкоду». В связи с этим произошел ряд ДТП. Неблагоприятные погодные условия тоже сыграли свою роль в этом происшествии.

Из-за ДТП была полностью перекрыта трасса в южном направлении.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сейчас движение автомобилей восстановлено по двум полосам.