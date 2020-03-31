В Алексине отделение МРЭО ГИБДД приостановило прием граждан

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает Тульская Госавтоинспекция.

В отделении № 6 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в Алексине по техническим причинам приостановлено предоставление государственных услуг.

Граждане, записавшиеся на прием в электронном виде в данное отделение, могут без очереди обратиться в отделение № 1 МРЭО ГИБДД (192-й км автодороги М-2 «Крым»).

UPD. С 3 апреля МРЭО в Алексине возобновит работу.

Список отделений МРЭО ГИБДД, в которые граждане могут обратиться для получения государственных услуг: