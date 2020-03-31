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В Алексине отделение МРЭО ГИБДД приостановило прием граждан
Фото из архива Myslo.

В Алексине отделение МРЭО ГИБДД приостановило прием граждан

Об этом сообщает Тульская Госавтоинспекция.

В отделении № 6 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в Алексине по техническим причинам приостановлено предоставление государственных услуг.

Граждане, записавшиеся на прием в электронном виде в данное отделение, могут без очереди обратиться в отделение № 1 МРЭО ГИБДД (192-й км автодороги М-2 «Крым»).

UPD. С 3 апреля МРЭО в Алексине возобновит работу.

 

Список отделений МРЭО ГИБДД, в которые граждане могут обратиться для получения государственных услуг:

  • Отделения № 1, 3 (192-й км а/д М-2 «Крым»): 8 (4872) 32-44-12,
  • Отделение № 7 (г. Донской): 8 (48746) 5−39−15,
  • Отделение № 8 (г. Ефремов): 8 (48741) 6−17−54,
  • Отделение № 9 (г. Киреевск): 8 (48754) 6−09−26,
  • Отделение № 10 (г. Новомосковск): 8 (48762) 6−71−41 и 26−79−70,
  • Отделение № 11 (г. Суворов): 8 (48763) 2−60−03,
  • Отделение № 12 (г. Щекино): 8 (48751) 6−08−92.
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