Фото из архива Myslo.
В Алексине отделение МРЭО ГИБДД приостановило прием граждан
Об этом сообщает Тульская Госавтоинспекция.
В отделении № 6 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в Алексине по техническим причинам приостановлено предоставление государственных услуг.
Граждане, записавшиеся на прием в электронном виде в данное отделение, могут без очереди обратиться в отделение № 1 МРЭО ГИБДД (192-й км автодороги М-2 «Крым»).
UPD. С 3 апреля МРЭО в Алексине возобновит работу.
Список отделений МРЭО ГИБДД, в которые граждане могут обратиться для получения государственных услуг:
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Отделения № 1, 3 (192-й км а/д М-2 «Крым»):
8 (4872) 32-44-12,
- Отделение № 7 (г. Донской): 8 (48746) 5−39−15,
- Отделение № 8 (г. Ефремов): 8 (48741) 6−17−54,
- Отделение № 9 (г. Киреевск): 8 (48754) 6−09−26,
- Отделение № 10 (г. Новомосковск): 8 (48762) 6−71−41 и 26−79−70,
- Отделение № 11 (г. Суворов): 8 (48763) 2−60−03,
- Отделение № 12 (г. Щекино): 8 (48751) 6−08−92.
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