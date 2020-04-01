За 250 тысяч рублей пенсионерка из Тулы «выкупила» у мошенников родственника

Сотрудники полиции в Тульской области просят жителей региона быть особенно внимательными и напоминают о фактах мошенничества. В УМВД обращают внимание на важность проверки информации, которую сообщают по телефону неизвестные о том или ином родственнике и при этом просят срочно передать денежные средства якобы для решения внезапно возникшей конфликтной ситуации.

Накануне подобный случай зафиксирован в Зареченском округе Тулы. Злоумышленник позвонил 81-летней женщине и сообщил, что её родственнику грозит уголовная ответственность, избежать которой можно, если срочно передать денежные средства. Тулячка не связалась со своим родственником для выяснения обстоятельств и проверки информации, а сразу же передала через специально приехавшего курьера необходимые средства в размере 250 тысяч рублей.

Позднее женщина узнала, что её родственник не нуждался в деньгах, у него не возникало никаких конфликтных ситуаций и от его имени никто не звонил.

Поняв, что стала жертвой обмана, тулячка обратилась в полицию.

Полицейские принимают меры для установления личности злоумышленника и ещё раз просят граждан быть внимательными, незамедлительно сообщать о случаях обнаружения признаков мошенничества, а также связываться с родственниками, если от их имени неизвестные просят срочно переслать денежные средства.