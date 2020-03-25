В Туле мемориал «Защитникам неба Отечества» реставрируют к 1 мая

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что реставрация мемориала «Защитникам неба Отечества» будет завершена к 1 мая. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина доложила о строительстве мемориалов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На территории города реализуются два крупных проекта – установка памятника экипажу танка Т-34 в Могилевском сквере и строительство мемориала героям-энергетикам в Менделеевском поселке.

Изготовление памятника экипажу танка Т-34 производится в рамках проекта крупной компании газовой отрасли. Изготовлены уменьшенный макет в бронзе, часть скульптуры в гипсе, а в начале апреля планируется отливка. Открытие памятника в Могилевском сквере будет приурочено ко Дню памяти и скорби.

В пос. Менделеевском ведется строительство мемориального комплекса героям-энергетикам. Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе возведут мемориал, на втором – благоустроят сквер. На данном этапе выполнены планировка и выравнивание грунта, продолжается заливка фундамента под основание памятника. Открытие памятника намечено на конец апреля.