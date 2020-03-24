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В Туле предприниматель самовольно построил дорогу к коттеджу и засыпал ручей, колодцы и канализацию

В Туле предприниматель самовольно построил дорогу к коттеджу и засыпал ручей, колодцы и канализацию

Мужчина отсыпал дорогу к строящемуся на другой стороне ручья коттеджу.

Сократить два с лишним километра пути до работы до всего двухсот метров - такова была цель строителя. Если строить дорогу законно, то сначала нужно сделать проектно-изыскательные работы, согласовать проект с контролирующими инстанциями...

Предприниматель из Пролетарского округа Тулы решил, что это слишком долго и начал действовать сам: строить дорогу через Щегловский ручей к частному сектору на улице Хворостухина от пересечения с улицей Бондаренко. К слову сказать, в этом месте есть пешеходная дорожка и мост через ручей. Но мужчине ходить пешком на работу не хотелось.

Предприимчивый мужчина добыл где-то несколько КамАЗов строительного и обычного мусора вперемешку с землей и завез их на площадку. Нанял тракториста, работа закипела. К моменту, когда работы заметил глава Пролетарского округа, строитель-самозванец уже натворил дел: частично засыпал Щегловский ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка.

На место были вызваны представители Управления по административно-техническому надзору Тулы, полиция и другие контролирующие органы.

Сергей Шестаков

– У нас по четвергам и пятницам объезд района. Проезжаем по ул. Хворостухина, видим – работает бульдозер. Останавливаем работы, спрашиваем, на основании чего они ведутся. А документов-то никаких нет. Дело в том, что в этом месте 12 канализационных колодцев, которые идут от многоквартирных домов по ул. Бондаренко, справа – шесть колодцев ливневки. Вы же помните, в прошлом году из-за проблем с ливневой канализацией половина тротуара на ул. Хворостухина размыло, и потом пришлось тратить бюджетные деньги на его восстановление.

Сейчас ситуация получается еще хуже: строитель запрудил Щегловский ручей, уровень воды начинает подниматься, затапливает ливневую и обычную канализацию... Есть вероятность, что фекальные воды поднимутся, польются в ручей, а оттуда в Тулицу и так далее.

А всё из-за того, что этот предприниматель на одном берегу имеет офис, а на другом построил себе коттедж. Он решил, что кататься на работу из дома вокруг будет далековато, и решил отсыпать дорогу. Ни к кому не обращался, ни с кем не советовался, никаких документов не приносил. Сразу начал завозить грунт. Еще надо выяснить, откуда он этот грунт взял. 

По факту незаконных разрытий УАТН составила протокол, также материал направлен в прокуратуру для принятия решения, проинформированы минэкологии и природоохранная прокуратура. 

Весь грунт предприниматель в течение двух недель должен вывезти с места стройки и привести площадку в первоначальный вид.

Myslo связался с предпринимателем, чтобы узнать, что ему помешало вести работы законно. Однако мужчина воздержался от комментариев.

Галерея
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 1
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 2
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 3
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 4
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 5
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 6
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 7
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 8
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 9
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 10
Туляк засыпал ручей, 12 колодцев и 4 канализационных люка, самовольно строя дорогу, Фото: 11
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:10 +8
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