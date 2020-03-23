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В Тульской области примут рекомендации для приходов и монастырей РПЦ в связи с угрозой распространения коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области примут рекомендации для приходов и монастырей РПЦ в связи с угрозой распространения коронавируса

Об этом рассказали на брифинге региональной оперативной группы.

23 марта в здании правительства Тульской области прошел брифинг по текущей ситуации с covid-19.

Журналист Myslo задала вопрос о проведении служб в храмах региона. Запрет на проведение массовых мероприятий более 30 человек есть, однако он не касается церквей. В храмах проводят богослужения без соблюдения норм безопасности: стекла икон не обрабатывают, причащают общей ложкой. Хотя на официальном сайте РПЦ есть «Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».  В ней, в частности, указано, что для причастия нужно использовать одноразовые посуду и перчатки, регулярно проводить дезинфекцию помещений и предметов для совершения культа.

Замруководителя региональной оперативной группы — руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что сегодня, 23 марта, до конца дня будет принят документ в связи с текущей напряженной обстановкой.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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