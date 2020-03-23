Кадр из видео
Тульскую порноактрису Еву Бергер из-за карантина возненавидели соседи
Девушка недавно прилетела из Парижа и теперь должна провести две недели в изоляции.
Тулячка, известная в порноиндустрии как Ева Бергер, недавно вернулась из Франции – согласно рекомендациям, введённым на время пандемии коронавируса, ей предстоит двухнедельный карантин.
По словам девушки, эта новость не слишком обрадовала её соседей. Приехавшая на первичный вызов бригада скорой помощи вызвала у жителей дома неоднозначную реакцию:
«Все жители подъезда вышли и стали орать: «Чумная, больная, ты нас всех перезаражаешь!» Меня осуждают за то, что я всё сделала правильно», – посетовала Ева Бергер в своём видеообращении к подписчикам на YouTube.
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