новости
новости
Регистрация
Тульскую порноактрису Еву Бергер из-за карантина возненавидели соседи
Кадр из видео

Тульскую порноактрису Еву Бергер из-за карантина возненавидели соседи

Девушка недавно прилетела из Парижа и теперь должна провести две недели в изоляции.

Тулячка, известная в порноиндустрии как Ева Бергер, недавно вернулась из Франции – согласно рекомендациям, введённым на время пандемии коронавируса, ей предстоит двухнедельный карантин.

По словам девушки, эта новость не слишком обрадовала её соседей. Приехавшая на первичный вызов бригада скорой помощи вызвала у жителей дома неоднозначную реакцию:

«Все жители подъезда вышли и стали орать: «Чумная, больная, ты нас всех перезаражаешь!» Меня осуждают за то, что я всё сделала правильно», – посетовала Ева Бергер в своём видеообращении к подписчикам на YouTube.

Сюжет: Коронавирус
#МыОсталисьДома: туляки запустили ответный флешмоб в поддержку медиков
Жизнь Тулы и области
#МыОсталисьДома: туляки запустили ответный флешмоб в поддержку медиков
вчера, в 21:21, 67 1679 2
Врач тульского «Арсенала» о числе зараженных коронавирусом: «Цифры нужно умножать минимум на 100»
Жизнь Тулы и области
Врач тульского «Арсенала» о числе зараженных коронавирусом: «Цифры нужно умножать минимум на 100»
вчера, в 18:24, 109 4611 10
Министерство культуры рекомендовало российским кинотеатрам закрыться с 23 марта
Мир
Министерство культуры рекомендовало российским кинотеатрам закрыться с 23 марта
вчера, в 17:34, 21 856 3
Как в условиях изоляции тулякам получить рецепты на льготные лекарства?
Жизнь Тулы и области
Как в условиях изоляции тулякам получить рецепты на льготные лекарства?
вчера, в 16:05, 13 1038 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:36 +1
Другие статьи по темам
Событие
коронавирускарантинсамоизоляцияпрофилактика коронавируса
Люди
Ева Бергер
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 24 марта
Где в Туле отключат электроэнергию 24 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.