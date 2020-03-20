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Выходные в Тульской области будут облачными и прохладными

Выходные в Тульской области будут облачными и прохладными

В субботу синоптики обещают небольшие осадки, в воскресенье будет сухо.

По данным «Метеоинфо», в ближайшие два дня, 21 и 22 марта, в Тульской области сохранится переменная облачность. В субботу ожидается дождь со снегом (до 1 мм), в воскресенье осадков не предвидится.

Ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду. Ночью – заморозки до -5 градусов, днём – до плюс четырёх. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 +3
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