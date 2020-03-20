Фото из архива MySlo
Туляков просят помочь кормом приюту для бездомных собак
В питомнике «Континент +» находится около 1000 животных.
Чтобы прокормить такое количество собак, ежедневно необходимо более 250 кг корма. Животных кормят кашей из круп и мяса, кроме того, каждому питомцу выдается 300 гр сухого корма.
Сотрудники приют обращаются ко всем неравнодушным тулякам с просьбой помочь с кормом для животных. Принимаются любые сухие и влажные корма для собак, мясная продукция – обрезки, кости, субпродукты, а также любые крупы и макароны.
Корм можно привезти по адресу: п. Сергиевский, ул. Садовая, д. 1, по будням, с 8.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(953)423-61-12.
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