Туляков просят помочь кормом приюту для бездомных собак

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Чтобы прокормить такое количество собак, ежедневно необходимо более 250 кг корма. Животных кормят кашей из круп и мяса, кроме того, каждому питомцу выдается 300 гр сухого корма.

Сотрудники приют обращаются ко всем неравнодушным тулякам с просьбой помочь с кормом для животных. Принимаются любые сухие и влажные корма для собак, мясная продукция – обрезки, кости, субпродукты, а также любые крупы и макароны.