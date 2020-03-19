Алексей Дюмин заявил о новых мерах поддержки тульских предпринимателей в связи с эпидемией коронавируса
19 марта губернатор Тульской области провел заседание региональной оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
По словам Алексея Дюмина, чтобы смягчить последствия сложившейся ситуации на федеральном уровне принято решение об освобождении предпринимателей от уплаты страховых взносов на 3 месяца и отсрочки арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. До 1 мая прекращены все проверки в отношении в отношении юридических лиц и предпринимателей.
- В нашем регионе предпринимателям предоставят отсрочку по займам региональной микрофинансовой организации. Будут запущены новые финансовые меры поддержки, - заявил Алексей Дюмин.
Напомним, что 19 марта Новосибирский центр «Вектор» дал подтверждение о трех положительных анализах на covid-19 у туляков.
Алексей Дюмин подписал постановление об усилении ограничительных мер в нашем регионе.