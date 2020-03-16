Какие улицы Тулы останутся без электричества 17 марта
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
С 9.00 до 17.00 специалисты обесточат следующие дома:
- пер. Баженова, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14,
- пер. Л. Чайкиной, 6-10 (чётн.), 3, 5, 8-а,
- ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17, 17-а (нечётн.),
- ул. Дементьева, 39, 40, 50, 52, 54,
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 54, 68, 84,
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.), 45-а,
- ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),
- п. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
- 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 21, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 21, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
- 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
- ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33,
- ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 8,
- Мясново: ул. В. Студёнка, 6,
- ул. Дружбы, 3, 5, 7, 11-33 (нечётн.),
- Парашютный пр-д, 3-15, 21-27 (нечётн.), 2-16, 22-34 (чётн.),
- ул. Тихмянова, 4-16, 26-34 (чётн.), 2-ж, 9, 11-19,
- 13-й пр-д, 3, 8,
- 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-14,
- 16-й пр-д, 24, 27,
- 17-й пр-д, 29, 30,
- 18-й пр-д, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.),
- 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
- ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-33, 31-а, 39 (нечётн.),
- п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 1-9,
- ул. М. Горького, 1, 2, 11, 13.
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