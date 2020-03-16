Накопив 56 штрафов ГИБДД, тулячка не смогла выехать из страны

25-летняя девушка задолжала государству более 60 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Центрального района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с 25-летней местной жительницы задолженности по штрафам ГИБДД на сумму более 60 тысяч рублей.

Автоледи не спешила погашать задолженность, поэтому приставы вынесли постановление об ограничении неплательщицы в праве выезда за пределы России. Не желая отказываться от запланированной поездки за границу, девушка полностью погасила задолженность.