Бумажные лицензии на гражданское оружие в России заменят пластиковыми карточками

О нововведении глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал в интервью «Российской газете». Он рассказал, что в 2019—2021 годах будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.

Это позволит наладить единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводах, владельцах оружия, юрлицах, которые торгуют, хранят или используют оружие при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектах.

Помимо этого, с помощью проекта будет совершен переход на «безбумажные» технологии — это реестровая модель и выдача электронных лицензий и разрешений. Как пояснил глава Росгвардии, можно будет получить одну пластиковую карточку «вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие».