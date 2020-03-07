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Бумажные лицензии на гражданское оружие в России заменят пластиковыми карточками

Бумажные лицензии на гражданское оружие в России заменят пластиковыми карточками

Переход на цифровые лицензии планируется в рамках программы «Цифровое государственное управление».

О нововведении глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал в интервью «Российской газете». Он рассказал, что в 2019—2021 годах будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.

Это позволит наладить единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводах, владельцах оружия, юрлицах, которые торгуют, хранят или используют оружие при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектах. 

Помимо этого, с помощью проекта будет совершен переход на «безбумажные» технологии — это реестровая модель и выдача электронных лицензий и разрешений. Как пояснил глава Росгвардии, можно будет получить одну пластиковую карточку «вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:25 +1
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