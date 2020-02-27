Министр образования о второй смене в тульских школах, очереди в детские сады и новинках в ГИА
Алевтина Шевелева в ходе пресс-конференции рассказала о планах по развитию системы образования в Тульской области.
В этом году в регионе откроется 9 детских садов
В 2019 году в Тульской области появилось 715 дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. Это стало возможно благодаря созданию мест в уже действующих учреждениях и появлению двух новых детских садов в Туле.
Однако сейчас 699 детей в регионе по-прежнему ждут очереди в ясельные группы. Проблему будут решать в течение двух следующих лет.
Планы на 2020 год огромные:
- В Веневе, Новомосковске, Щекино, Киреевске, Туле, Ефремове и Ясногорском районе завершат строительство девяти детских садов.
- На территории работающих детских садов возведут шесть модульных зданий, которые готовы будут принять 330 детей.
- Начнется строительство восьми детских садов со сроком сдачи в 2021 году.
- Помимо этого в действующих дошкольных учреждениях создадут 350 дополнительных мест.
Всего за 2020-2021 годы в Тульской области появится около трех тысяч дополнительных мест для дошколят. Это позволит избежать очереди в ясельные группы.
Что будет со второй сменой в школах?
Пока проблема с обучением детей во вторую смену в регионе есть. Сейчас занятия в две смены идут в 10 школах Тулы и Донского. И это несмотря на то, что в тульском ЦО №4 в 2019 году начал работать новый учебный корпус на 100 мест.
Чтобы решить проблему, в регионе построят новые образовательные учреждения.
В 2020 году планируется завершить строительство школы на 600 мест в ЖК «Времена года» и начать строительство школы на 400 мест в Донском.
Сейчас идет подготовка документации для начала строительства еще одной школы на 1000 мест в Туле.
Приемная кампания в первый класс в самом разгаре
Сейчас в регионе почти 140 тысяч школьников. Ситуация с поступлением в первые классы стабильная, ожидается, что в 2020 году впервые сядут за парты 14 тысяч юных туляков. Столько же учеников младших школьников выпустятся из четвертого класса.
Почти все родители будущих первоклассников уже подали заявления на поступление в первый класс. С 1 по 26 февраля подано 10230 заявлений.
Что нового ждать в ЕГЭ?
В прошлом году в регионе 69 выпускников получили 77 стобалльных результатов. Пять 11-классников получили 100 баллов сразу по двум предметам, а один выпускник тульской школы написал на максимальное число баллов экзамен сразу по четырем предметам.
Основным новшеством ЕГЭ-2020 будет проведение ЕГЭ во всех пунктах с применением технологий по передаче экзаменационных материалов по защищенным каналам сети интернет. То есть теперь листы с заданиями и бланки с выполненными работами не будут даже выносить из аудитории. Сразу же после окончания экзамена их отсканируют и отправят на проверку.
Фокус на профессиональное образование
В Тульской области много внимания уделяется подготовке специалистов для предприятий региона. Так, в прошлом учебном году открыты лаборатория по специальности «Металлургия черных металлов», две лаборатории по специальности «Монтажник РЭА и приборов», оборудованы лаборатории по стандартам WorldSkills и класс по дисциплине «Электротехника».
Более 5 тысяч студентов уже прошли обучение на базе 12 МФЦ профессиональных квалификаций по более чем 160 практико-ориентированным образовательным программам.
Один из самых ярких проектов – медицинская школа «Ступени к медицине». Она открылась в январе 2020 года, и её учениками стали 125 школьников из 12 районов. Участники медшколы углубленно изучают химию, биологию, русский язык и латынь, посещают учреждения здравоохранения, медвузы и встречаются с врачами разных специальностей.
Что еще нового в образовании в Тульской области?
- Создано 34 Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Сейчас в них обучаются более 6 тысяч детей.
- Начали работать два мобильных детских технопарка, в которых сегодня обучается более тысячи детей преимущественно из сельских населенных пунктов. До конца учебного года их число учащихся должно увеличиться до 2 тысяч.
- В пилотном режиме внедрена модель цифровой образовательной среды в школах Тулы, Щекино, Новомосковска.
- Созданы 23 мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по компетенциям WorldSkills.
- Внедрена методика демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. В 2019 году такой экзамен сдали 689 студентов.
- Обновлена материально-техническая база 5 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Закуплено новое, современное оборудование.
- В 2019 году Тульская область активно включилась в пилотный проект «Культурный норматив школьника». В рамках Года театра было реализовано более 10 региональных мероприятий. На 2020 год – Год памяти и славы – запланировано более 20 масштабных мероприятий для детей и молодежи, среди которых военно-патриотический проект «Солдатские письма. Читаем вместе» и всероссийская акция «Без срока давности» и др.
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В рамках нацпроектов до 2024 года планируется обеспечить все школы высокоскоростным доступом к интернету. В городских школах скорость должна быть не меньше 100 мбит/с, в сельских –50 мбит/с. Во всех школах обеспечена контент-фильтрация интернет-трафика, ведется контроль за соблюдением возрастной классификации информационной продукции.