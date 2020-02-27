Министр образования о второй смене в тульских школах, очереди в детские сады и новинках в ГИА

Алевтина Шевелева в ходе пресс-конференции рассказала о планах по развитию системы образования в Тульской области.

В этом году в регионе откроется 9 детских садов

В 2019 году в Тульской области появилось 715 дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. Это стало возможно благодаря созданию мест в уже действующих учреждениях и появлению двух новых детских садов в Туле.

Однако сейчас 699 детей в регионе по-прежнему ждут очереди в ясельные группы. Проблему будут решать в течение двух следующих лет.

Планы на 2020 год огромные:

В Веневе, Новомосковске, Щекино, Киреевске, Туле, Ефремове и Ясногорском районе завершат строительство девяти детских садов.

На территории работающих детских садов возведут шесть модульных зданий, которые готовы будут принять 330 детей.

Начнется строительство восьми детских садов со сроком сдачи в 2021 году.

Помимо этого в действующих дошкольных учреждениях создадут 350 дополнительных мест.

Всего за 2020-2021 годы в Тульской области появится около трех тысяч дополнительных мест для дошколят. Это позволит избежать очереди в ясельные группы.

Что будет со второй сменой в школах?

Пока проблема с обучением детей во вторую смену в регионе есть. Сейчас занятия в две смены идут в 10 школах Тулы и Донского. И это несмотря на то, что в тульском ЦО №4 в 2019 году начал работать новый учебный корпус на 100 мест.

Чтобы решить проблему, в регионе построят новые образовательные учреждения.

В 2020 году планируется завершить строительство школы на 600 мест в ЖК «Времена года» и начать строительство школы на 400 мест в Донском.

Сейчас идет подготовка документации для начала строительства еще одной школы на 1000 мест в Туле.

Приемная кампания в первый класс в самом разгаре

Сейчас в регионе почти 140 тысяч школьников. Ситуация с поступлением в первые классы стабильная, ожидается, что в 2020 году впервые сядут за парты 14 тысяч юных туляков. Столько же учеников младших школьников выпустятся из четвертого класса.

Почти все родители будущих первоклассников уже подали заявления на поступление в первый класс. С 1 по 26 февраля подано 10230 заявлений.

Что нового ждать в ЕГЭ?

В прошлом году в регионе 69 выпускников получили 77 стобалльных результатов. Пять 11-классников получили 100 баллов сразу по двум предметам, а один выпускник тульской школы написал на максимальное число баллов экзамен сразу по четырем предметам.

Основным новшеством ЕГЭ-2020 будет проведение ЕГЭ во всех пунктах с применением технологий по передаче экзаменационных материалов по защищенным каналам сети интернет. То есть теперь листы с заданиями и бланки с выполненными работами не будут даже выносить из аудитории. Сразу же после окончания экзамена их отсканируют и отправят на проверку.

Фокус на профессиональное образование

В Тульской области много внимания уделяется подготовке специалистов для предприятий региона. Так, в прошлом учебном году открыты лаборатория по специальности «Металлургия черных металлов», две лаборатории по специальности «Монтажник РЭА и приборов», оборудованы лаборатории по стандартам WorldSkills и класс по дисциплине «Электротехника».

Более 5 тысяч студентов уже прошли обучение на базе 12 МФЦ профессиональных квалификаций по более чем 160 практико-ориентированным образовательным программам.

Один из самых ярких проектов – медицинская школа «Ступени к медицине». Она открылась в январе 2020 года, и её учениками стали 125 школьников из 12 районов. Участники медшколы углубленно изучают химию, биологию, русский язык и латынь, посещают учреждения здравоохранения, медвузы и встречаются с врачами разных специальностей.

Что еще нового в образовании в Тульской области?