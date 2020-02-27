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Министр образования о второй смене в тульских школах, очереди в детские сады и новинках в ГИА

Министр образования о второй смене в тульских школах, очереди в детские сады и новинках в ГИА

Алевтина Шевелева в ходе пресс-конференции рассказала о планах по развитию системы образования в Тульской области.

В этом году в регионе откроется 9 детских садов

В 2019 году в Тульской области появилось 715 дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. Это стало возможно благодаря созданию мест в уже действующих учреждениях и появлению двух новых детских садов в Туле.

Однако сейчас 699 детей в регионе по-прежнему ждут очереди в ясельные группы. Проблему будут решать в течение двух следующих лет. 

Планы на 2020 год огромные: 

  • В Веневе, Новомосковске, Щекино, Киреевске, Туле, Ефремове и Ясногорском районе завершат строительство девяти детских садов.
  • На территории работающих детских садов возведут шесть модульных зданий, которые готовы будут принять 330 детей.
  • Начнется строительство восьми детских садов со сроком сдачи в 2021 году.
  • Помимо этого в действующих дошкольных учреждениях создадут 350 дополнительных мест.

Всего за 2020-2021 годы в Тульской области появится около трех тысяч дополнительных мест для дошколят. Это позволит избежать очереди в ясельные группы.

Что будет со второй сменой в школах?

Пока проблема с обучением детей во вторую смену в регионе есть. Сейчас занятия в две смены идут в 10 школах Тулы и Донского. И это несмотря на то, что в тульском ЦО №4 в 2019 году начал работать новый учебный корпус на 100 мест.

Чтобы решить проблему, в регионе построят новые образовательные учреждения.

В 2020 году планируется завершить строительство школы на 600 мест в ЖК «Времена года» и начать строительство школы на 400 мест в Донском.

Сейчас идет подготовка документации для начала строительства еще одной школы на 1000 мест в Туле. 

Приемная кампания в первый класс в самом разгаре

Сейчас в регионе почти 140 тысяч школьников. Ситуация с поступлением в первые классы стабильная, ожидается, что в 2020 году впервые сядут за парты 14 тысяч юных туляков. Столько же учеников младших школьников выпустятся из четвертого класса.

Почти все родители будущих первоклассников уже подали заявления на поступление в первый класс. С 1 по 26 февраля подано 10230 заявлений. 

Что нового ждать в ЕГЭ?

В прошлом году в регионе 69 выпускников получили 77 стобалльных результатов. Пять 11-классников получили 100 баллов сразу по двум предметам, а один выпускник тульской школы написал на максимальное число баллов экзамен сразу по четырем предметам.

Основным новшеством ЕГЭ-2020 будет проведение ЕГЭ во всех пунктах с применением технологий по передаче экзаменационных материалов по защищенным каналам сети интернет. То есть теперь листы с заданиями и бланки с выполненными работами не будут даже выносить из аудитории. Сразу же после окончания экзамена их отсканируют и отправят на проверку.

Фокус на профессиональное образование

В Тульской области много внимания уделяется подготовке специалистов для предприятий региона. Так, в прошлом учебном году открыты лаборатория по специальности «Металлургия черных металлов», две лаборатории по специальности «Монтажник РЭА и приборов», оборудованы лаборатории по стандартам WorldSkills и класс по дисциплине «Электротехника».

Более 5 тысяч студентов уже прошли обучение на базе 12 МФЦ профессиональных квалификаций по более чем 160 практико-ориентированным образовательным программам.

Один из самых ярких проектов – медицинская школа «Ступени к медицине». Она открылась в январе 2020 года, и её учениками стали 125 школьников из 12 районов. Участники медшколы углубленно изучают химию, биологию, русский язык и латынь, посещают учреждения здравоохранения, медвузы и встречаются с врачами разных специальностей.

Что еще нового в образовании в Тульской области? 

  • Создано 34 Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Сейчас в них обучаются более 6 тысяч детей.
  • Начали работать два мобильных детских технопарка, в которых сегодня обучается более тысячи детей преимущественно из сельских населенных пунктов. До конца учебного года их число учащихся должно увеличиться до 2 тысяч.
  • В пилотном режиме внедрена модель цифровой образовательной среды в школах Тулы, Щекино, Новомосковска.
  • Созданы 23 мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по компетенциям WorldSkills.
  • Внедрена методика демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. В 2019 году такой экзамен сдали 689 студентов.
  • Обновлена материально-техническая база 5 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Закуплено новое, современное оборудование.
  • В 2019 году Тульская область активно включилась в пилотный проект «Культурный норматив школьника». В рамках Года театра было реализовано более 10 региональных мероприятий. На 2020 год – Год памяти и славы – запланировано более 20 масштабных мероприятий для детей и молодежи, среди которых военно-патриотический проект «Солдатские письма. Читаем вместе» и всероссийская акция «Без срока давности» и др.

  • В рамках нацпроектов до 2024 года планируется обеспечить все школы высокоскоростным доступом к интернету. В городских школах скорость должна быть не меньше 100 мбит/с, в сельских –50 мбит/с. Во всех школах обеспечена контент-фильтрация интернет-трафика, ведется контроль за соблюдением возрастной классификации информационной продукции.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:45 −1
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