В Большой Туле жители 11 лет ждали нормальную дорогу

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25 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел прием граждан.

Жительница деревни Струково Большой Тулы попросила главу региона помочь с дорогой в населенном пункте. В деревне есть накатанная дорога, по которой весной и осенью не проехать.

«Вопрос не решался 11 лет. Надо разобраться в этой ситуации: кому принадлежит земля — муниципальному образованию или частному собственнику. В этом году в строительный сезон проезд необходимо отсыпать щебнем, а после завершения юридических процедур — предусмотреть средства в бюджете на ее ремонт», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил государственно-правовому комитету Тульской области, министерству имущественных и земельных отношений региона и главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву взять этот вопрос на контроль.