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В Большой Туле жители 11 лет ждали нормальную дорогу
Фото multilisting.su

В Большой Туле жители 11 лет ждали нормальную дорогу

Вопрос рассмотрел на личном приеме губернатор Тульской области.

25 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел прием граждан.

Жительница деревни Струково Большой Тулы попросила главу региона помочь с дорогой в населенном пункте. В деревне есть накатанная дорога, по которой весной и осенью не проехать.

«Вопрос не решался 11 лет. Надо разобраться в этой ситуации: кому принадлежит земля — муниципальному образованию или частному собственнику. В этом году в строительный сезон проезд необходимо отсыпать щебнем, а после завершения юридических процедур — предусмотреть средства в бюджете на ее ремонт», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил государственно-правовому комитету Тульской области, министерству имущественных и земельных отношений региона и главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву взять этот вопрос на контроль.

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