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Три коммунальных МУПа без лицензии использовали артезианские скважины

Три коммунальных МУПа без лицензии использовали артезианские скважины

Тульская природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства о недрах.

Оказалось, что в нарушение Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О недрах» муниципальными предприятиями «Белевское коммунальное хозяйство», «Малаховская служба сервиса» (Заокский район), «Новогуровская управляющая компания» (Алексинский район) эксплуатируются артезианские скважины без лицензии на право пользования недрами.

Природоохранный прокурор в адрес руководителей предприятий внес представления. Также в отношении должностных лиц предприятий ведомство возбудило дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ – пользование недрами без лицензии на пользование недрами. Им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:29 0
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природоохранная прокуратура

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