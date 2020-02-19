В Тульской области разыскивают родственников подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны

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Почта России поддержит международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» по поиску родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе. Эта инициатива является частью комплекса мероприятий национального почтового оператора по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Основная цель проекта — увековечить воинскую доблесть моряков в местах гибели подводных лодок, а также сохранить историческую память.

Участниками масштабной работы по поиску родственников погибших героев станут сотрудники почты в 45 регионах страны. Во многих населенных пунктах почтовые отделения — основной объект инфраструктуры и связующая нить с внешним миром.

Тульская почта просит оказать содействие в поиске родственников погибших моряков — уроженцев нашего региона:

Дмитрий Алексеевич Михайлов, родился в 1921 г. в деревне Иноземка Ефремовского района. Старшина 2 статьи, командир отделения гидроакустиков. Номер подводной лодки С-9.

Анатолий Мефодьевич Колябин (Калявин, Калябин), родился в 1915 г. в Туле. Краснофлотец, моторист. Номер подводной лодки Щ-320.

Павел Иванович Костюхин, родился в 1921 г. в деревне Ясеновая Дубенского района. Старшина 2 статьи, ком. отд. гидроакустиков. Номер подводной лодки Щ-405.

Алексей Павлович Подсобляев, родился в 1920 г. в деревне Гризня Веневского района. Краснофлотец, моторист. Номер подводной лодки Щ-405.

Если знаете родственников указанных людей, сообщите по телефонам 8 (4872) 32-90-10 (доб. 624), +7 (953) 437-93-15 или на почту Fedyukova.Ekaterina@russianpost.ru.

Международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» реализуется разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Благодаря работе добровольцев в течение нескольких лет установлены личности более чем 700 подводников.