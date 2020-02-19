В Тульской области разыскивают родственников подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны
Подводники погибли в Финском заливе.
Почта России поддержит международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» по поиску родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе. Эта инициатива является частью комплекса мероприятий национального почтового оператора по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Основная цель проекта — увековечить воинскую доблесть моряков в местах гибели подводных лодок, а также сохранить историческую память.
Участниками масштабной работы по поиску родственников погибших героев станут сотрудники почты в 45 регионах страны. Во многих населенных пунктах почтовые отделения — основной объект инфраструктуры и связующая нить с внешним миром.
Тульская почта просит оказать содействие в поиске родственников погибших моряков — уроженцев нашего региона:
- Дмитрий Алексеевич Михайлов, родился в 1921 г. в деревне Иноземка Ефремовского района. Старшина 2 статьи, командир отделения гидроакустиков. Номер подводной лодки С-9.
- Анатолий Мефодьевич Колябин (Калявин, Калябин), родился в 1915 г. в Туле. Краснофлотец, моторист. Номер подводной лодки Щ-320.
- Павел Иванович Костюхин, родился в 1921 г. в деревне Ясеновая Дубенского района. Старшина 2 статьи, ком. отд. гидроакустиков. Номер подводной лодки Щ-405.
- Алексей Павлович Подсобляев, родился в 1920 г. в деревне Гризня Веневского района. Краснофлотец, моторист. Номер подводной лодки Щ-405.
Если знаете родственников указанных людей, сообщите по телефонам
Международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» реализуется разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Благодаря работе добровольцев в течение нескольких лет установлены личности более чем 700 подводников.