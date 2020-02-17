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В квартире дома на ул. Пузакова в Туле зарезали мужчину
Фото из архива Myslo.

В квартире дома на ул. Пузакова в Туле зарезали мужчину

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Myslo, рано утром в понедельник, 17 февраля, в одной из квартир дома №19 по ул. Пузакова в Туле было совершено убийство. 
 
По предварительной информации, в квартире произошла ссора между двумя мужчинами. В ходе драки один из них схватился за нож и убил своего противника.
 
Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:53 +5
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