Фото из архива Myslo.
В квартире дома на ул. Пузакова в Туле зарезали мужчину
Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как стало известно Myslo, рано утром в понедельник, 17 февраля, в одной из квартир дома №19 по ул. Пузакова в Туле было совершено убийство.
По предварительной информации, в квартире произошла ссора между двумя мужчинами. В ходе драки один из них схватился за нож и убил своего противника.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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