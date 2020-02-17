В квартире дома на ул. Пузакова в Туле зарезали мужчину

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, рано утром в понедельник, 17 февраля, в одной из квартир дома №19 по ул. Пузакова в Туле было совершено убийство.

По предварительной информации, в квартире произошла ссора между двумя мужчинами. В ходе драки один из них схватился за нож и убил своего противника.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.