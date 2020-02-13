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Из Оки в Тульской области незаконно добывали песок: работу фирмы остановил суд
Фото mapio.net

Из Оки в Тульской области незаконно добывали песок: работу фирмы остановил суд

После работы добывающих песок драг на дне Оки оставались глубокие ямы, которые быстро заиливались. Всё это привело к нарушению экосистемы реки.

Тульская природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды при добыче песка в реке Ока.

Ведомство выявило, что вопреки требованиям Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в 2019 году деятельность ООО «Порт Серпухов» по добыче песчано-гравийной смеси в Оке не была согласована с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

В связи с этим генеральный директор общества получил представление об устранении нарушений закона. На основании этого представления два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого по постановлению природоохранного прокурора должностное лицо общества и само юридическое лицо привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.33 КоАП РФ — штраф в 15 тысяч рублей в общей сложности.

В ходе контрольной проверки установлено, что выявленные нарушения ООО «Порт Серпухов» не устранены.

В связи с этим Тульским природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности по добыче песчано-гравийной смеси в русле р. Оки на месторождении «Хрящи» до согласования в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Решением Центрального районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Деятельность ООО «Порт Серпухов» на основании решения суда прекращена, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

 

Напомним, летом 2019 года большой общественный резонанс вызвала размещенная в алексинских группах в соцсетях информация о том, что река Ока обмелела, а рыба из нее пропала. Причина этого крылась в драгах и других машинах, которые круглосуточно добывали песок со дна Оки.

Добыча велась на участке Оки от Айдарово до Нижнего Ламоново Алексинского района.

Кроме того, отдыхающие и живущие вблизи мест добычи ископаемых вынуждены были беспрерывно слушать грохот работающих механизмов. Причем, не один го. Жители поднимали вопрос о законности добычи в этих местах полезных ископаемых еще в 2016 году, но тогда контролирующие органы не нашли нарушений.

После серии публикаций о бедственном положении реки на берега Оки летом минувшего года в район Егнышёвки и Сотинского лесничества вышли в составе комиссии представители регионального министерства природных ресурсов и экологии, природоохранной и транспортной прокуратур, Роспотребнадзора, Росреестра, Кадастровой палаты.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:45 +5
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Место
АлексинТульская область

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