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Жители общежития в Одоеве: Можно ли назвать коммунальными услугами то, за что нас заставляют платить?

Жители общежития в Одоеве: Можно ли назвать коммунальными услугами то, за что нас заставляют платить?

У жителей общежития на улице К. Маркса приличные долги за ЖКУ. Они считают, что выставлять счета за те «услуги», которые им предоставляют, смешно.

В редакцию Myslo обратился Андрей Степанов. Он, как и многие его соседи, в числе должников перед МУП «Одоевское ЖКХ», поставляющее воду и отводящее канализацию. Мы вместе с районной прокуратурой разбирались в проблеме.

– Долг начал собираться ещё несколько лет назад, я сразу не обратил на него внимание. Решил, что выставлять счет за ОДН в доме, где вода есть не у всех, — смешно. Написал было в МУП письмо с просьбой разъяснить, на каком основании произведено начисление. Но ответ лишь закольцевал мой вопрос: за воду по повышенному коэффициенту плата начисляется из-за того, что нет счетчика ни индивидуального, ни общедомового. А этот счетчик должен поставить как раз МУП. У меня в комнате нет ни воды, ни туалета! А долг за воду и водоотведение составляет уже 11 тыс. руб.

Это общежитие — бывшее административное двухэтажное здание предприятия, которое в 90-х гг. ХХ века закрылось. Оно было передано в муниципалитет и переведено в жилой фонд — общежитие коридорного типа, кабинеты стали комнатами, а коммунальные блага остались только на первом этаже: тянуть коммуникации на второй этаж никто не стал.

– Технически это возможно. На втором этаже жила семья, они протянули в свою комнату водопроводные трубы и сделали ее слив. Но это все было сделано самовольно. Я же обращался в администрацию с просьбой разрешить мне то же самое сделать за свой счет, с проектом — как положено. Но мне сказали, что сами все сделают, когда здание будут ремонтировать. Но ничего не случилось. В итоге я уехал в Тулу, нашел работу и снял квартиру.

Жить в таких условиях невозможно: без воды, канализации, с обогревателями вместо отопления.

Отопления в общежитии нет уже порядка десяти лет. Вдоль общежития проходит труба от котельной, но отвод к дому перерезан — сети вместе с землей принадлежат другому собственнику. Поэтому в доме вместо батарей — электрические нагреватели. Сумма за такой обогрев выходит не маленькая. Но и они не спасают первые этажи — в комнатах полы очень холодные.

Кстати, там же перед домом находится еще один источник бед — овраг, источающий зловоние, как только столбик термометра поднимается выше нуля. Причина на данный момент точно не известна, но сразу бросается в глаза разрушенный канализационный коллектор, наполненный нечистотами.

В доме канализация тоже работает как придется. В пятницу, 7 февраля, она засорилась в очередной раз. Любовь Веденина, живущая в квартире на первом этаже, встретила нас со слезами на глазах:

– Только что ушли коммунальщики. Унитаз заливает, через край льется, а мне что делать? Простите, куда мне теперь в туалет ходить? Говорят, выкидывайте этот унитаз и ставьте новый. А на что я его куплю?

Любовь Веденина, как и многие ее соседи, также имеет долги за коммунальные услуги. В отношении нее есть решение суда, и с ее 12-тысячной зарплаты 50% снимается в счет погашения 40-тысячного долга. На остальные деньги ей приходится жить вместе с безработной дочерью и малолетним внуком.

– Надо и за квартиру платить. А за электричество с этими обогревателями уже сейчас за февраль нагорело на 1500 рублей. А еще даже не середина месяца! У меня остается две-три тысячи. И как жить? — плачет Любовь Веденина. — Я еще шесть лет назад несколько раз просила начальника МУПа поставить нам счетчик общедомовый, но он лишь посмеялся надо мной и сказал, что это бесполезно. И я шесть лет не платила. А за что я буду платить? Девять кубометров на человека начисляют — в комнате в 17 кв. м прописаны мы втроем. Начисляют за 21 куб. м в месяц. Как мы столько можем использовать? Ванны нет — моемся в тазиках!

Газа в доме тоже нет, вместо него — газовые баллоны. Притом что вокруг частные дома газифицированы. За пустующим жильем никто не смотрит, были случаи, когда приходили ночевать бомжи.

В соседнем подъезде ситуация ничуть не лучше, вдобавок еще и крыша течет.

У жителей также куча неоплаченных счетов, в должниках, кстати, даже покойники.

Людей несколько лет нет уже в живых, но квитанции на их имя исправно опускают в почтовый ящик.

 

Комитет жизнеобеспечения администрации Одоева готовность «брать на контроль» решение проблем жителей муниципального жилья выразил с натяжкой. Его председатель Александр Белов рассказал, что жители не обращались ранее в администрацию со своими проблемами. При этом в 2019 году в общежитии несколько раз случался прорыв труб, летом их частично меняли.

В ответ на наше предложение администрации как собственнику жилья инициировать установку счетчиков Александр Белов обещал передать информацию сити-менеджеру района. А там как уж он решит — бюджет-то ограниченный.

Также Белов пояснил, что капремонт дома запланирован на 2026 год, но глобальных изменений он не принесет — монтаж отопления не предусмотрен. Зато в планах навести красоту — отремонтировать фасад. Правда, после разговора с корреспондентом Myslo Александр Белов пообещал поискать средства на монтаж отопления. Но опять же после обсуждения вопроса с главой администрации района. Что касается канализации, то ответ был таков: «Сети обслуживает МУП „Одоевское ЖКХ“, от него не поступало заявок на ремонт».

Накануне отправки номера в печать мы еще раз связались с комитетом жизнеобеспечения Одоева. Ответивший на звонок сотрудник сообщил, что информация была передана главе и тот сказал, «что обращений от жителей не было. Пусть обратятся, и мы тогда будем смотреть, что можно сделать».

В прокуратуре сообщили, что на момент публикации начата проверка по поводу обозначенных жителями вопросов: централизованное отопление и ремонт общедомового имущества. Также ведомство выяснит обозначенные жителями во время встречи с корреспондентом Myslo проблемы установки счетчиков и возможного слива канализации. Проверит прокуратура также отсутствие решения после обращения жителей в администрацию застарелых коммунальных проблем.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:05 0
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