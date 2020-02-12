Расписание пригородных поездов в Тульской области изменится в праздничные дни февраля и марта

Фото из архива Myslo.

Это касается предпраздничных и праздничных дней с 21 по 25 февраля и с 6 по 10 марта.

В Тульском регионе Московской железной дороги изменится расписание пригородных поездов и экспрессов, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после праздничных дней.

Экспресс № 7051 Москва — Тула будет курсировать 21 февраля и 6 марта;

экспресс № 7041 Москва — Тула выйдет в рейсы 21 и 24 февраля, а также 6 и 9 марта;

Экспресс № 7040 Тула — Москва будет отправляться 21, 22 февраля, 6 и 7 марта.

9 марта дополнительно назначен экспресс № 7030 Тула — Москва, который отправится в 15.25 и прибудет на Курский вокзал Москвы в 18.08.

На Калужском направлении 24 февраля и 9 марта назначены рельсовые автобусы:

№ 6904/6903, 6916/6915 сообщением Узловая — Калуга;

№ 6914/6913, 6906/6905 сообщением Калуга-1 — Тула.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».