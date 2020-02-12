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Туляк очнулся без планшета и 100 тысяч рублей после пьянки с другом
Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay.

Туляк очнулся без планшета и 100 тысяч рублей после пьянки с другом

Подозреваемый во всем признался, сейчас с ним работает полиция.

В Одоевском районе местный житель пригласил к себе в гости знакомого. Мужчины крепко выпивали, и 32-летний гость решил воспользоваться нетрезвым состоянием приятеля и похитить планшетный компьютер, а также банковскую карту. С последней злоумышленник снял 100 тысяч рублей.
 
Когда хозяин квартиры обнаружил отсутствие вещей и понял, что стал жертвой противоправного деяния, сразу обратился в полицию. Стражи порядка нашли вероятного злоумышленника, и тот признался в содеянном.
 
По данным пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник нигде не работает и ранее был судим. Сейчас в отделении полиции «Одоевское» проводят работу по установлению деталей случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:28 +9
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