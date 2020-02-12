Какие улицы Тулы останутся без электричества 13 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Немцова, 10,
- ул. Шухова, 12, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Короткая, 1-а, 1-7,
- ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Кольцова, 1-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
- ул. Маяковского, 2-в, 2-г, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- пер. Танковый, 1-12,
- пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- ул. Прокудина, 9, 11, 11-а,
- ул. Ползунова, 8, 15,
- ул. Сурикова, 17, 19-а, 19, 25-а, 15, 21, 25, 23,
- ул. Оружейная, 38, 40, 42,
- ул. 9 Мая, 15, 17, 19,
- ул. Седова, 1, 3, 5, 5-а,
- ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 16,
- пр-д 1-й Южный, 1-9 (нечётн.),
- пр-д 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- пр-д 3-й Южный, 1-16,
- ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.),
- Мясново: Ханинский пр-д, 6,
- Одоевское шоссе, 104, 102-а/1,
- п. Южный: ул. Рабочая, 1-19,
- ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3,
- ул. Зелёная, 1-13,
- ул. Транспортная, 15-23.
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