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Какие улицы Тулы останутся без электричества 13 февраля

Какие улицы Тулы останутся без электричества 13 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Немцова, 10,
  • ул. Шухова, 12, 14-а, 10-б, 12, 14,
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Кольцова, 1-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-в, 2-г, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • пер. Танковый, 1-12,
  • пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • ул. Прокудина, 9, 11, 11-а,
  • ул. Ползунова, 8, 15,
  • ул. Сурикова, 17, 19-а, 19, 25-а, 15, 21, 25, 23,
  • ул. Оружейная, 38, 40, 42,
  • ул. 9 Мая, 15, 17, 19,
  • ул. Седова, 1, 3, 5, 5-а,
  • ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 16,
  • пр-д 1-й Южный, 1-9 (нечётн.),
  • пр-д 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • пр-д 3-й Южный, 1-16,
  • ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.),
  • Мясново: Ханинский пр-д, 6,
  • Одоевское шоссе, 104, 102-а/1,
  • п. Южный: ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3,
  • ул. Зелёная, 1-13,
  • ул. Транспортная, 15-23.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +2
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