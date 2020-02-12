новости
новости
Регистрация
Туляки держат в банках 209 млрд рублей

Туляки держат в банках 209 млрд рублей

Это на 6,5% больше показателя прошлого года.

На начало января текущего года общая сумма вкладов жителей Тульской области в банках составила 209 млрд рублей. Это больше аналогичного показателя 2019 года на 6,5%.

Индивидуальные предприниматели увеличили свои вклады на 35,4% – до 5,2 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц вырос на 20,6% и составил 48,3 млрд рублей.

Порядка 90% вкладов открыто в российских рублях, уточняет региональное отделение Банка России. В Тульской области работают 42 банка, у которых открыто 254 структурных подразделения.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентральный банк Россиивклады физических лицвклады юридических лиц
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без электричества 13 февраля
Какие улицы Тулы останутся без электричества 13 февраля
Не желавший ремонтировать чужую машину туляк едва не лишился отпуска
Не желавший ремонтировать чужую машину туляк едва не лишился отпуска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.