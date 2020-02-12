Туляки держат в банках 209 млрд рублей

Это на 6,5% больше показателя прошлого года.

На начало января текущего года общая сумма вкладов жителей Тульской области в банках составила 209 млрд рублей. Это больше аналогичного показателя 2019 года на 6,5%.

Индивидуальные предприниматели увеличили свои вклады на 35,4% – до 5,2 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц вырос на 20,6% и составил 48,3 млрд рублей.

Порядка 90% вкладов открыто в российских рублях, уточняет региональное отделение Банка России. В Тульской области работают 42 банка, у которых открыто 254 структурных подразделения.