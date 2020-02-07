В Кимовском районе назначен новый глава администрации

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Им стал Евгений Захаров.

Ранее он занимал должность заместителя главы и курировал социальные вопросы.

6 февраля 2020 года состоялось внеочередное заседание Собрания представителей муниципального образования Кимовский район. На нем депутаты единогласным решением назначили на должность муниципальной службы главы администрации муниципального образования Кимовский район Захарова Евгения Владимировича.