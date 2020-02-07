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Готов ли тульский «Арсенал» взять Кокорина?
Фото fc-zenit.ru

Готов ли тульский «Арсенал» взять Кокорина?

Об этом в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал президент тульского клуба Гурам Аджоев.

Гурам Аджоев в большом интервью «СЭ» рассказал о готовности клуба взять нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«СЭ» приводит слова Аджоева:

Гурам Аджоев

– Кокорина я знаю давно. Всё зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но где он хочет играть, решать ему.

После освобождения из колонии Кокорин, осужденный за избиение чиновника Минпромторга, играет в «Зените-2». Ранее несколько клубов высказывались о желании пригласить Кокорина к себе.

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