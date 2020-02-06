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Погода в Туле 7 февраля: морозно, сухо и ветрено

Погода в Туле 7 февраля: морозно, сухо и ветрено

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -14 до -9 градусов, днём – от -11 до -6. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +4
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