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Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе

Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе

Телеканал утверждает, что пьяный владелец заведения отключил свет в помещении и закрыл Ксению Милас на кухне.

Представитель телеканала «Пятница!» сообщил Myslo, что сотрудники полиции освободили ведущую «Ревизорро», которую удерживали «в заложниках» в тульском заведении. Это произошло во время проверки кафе-бара «Блюз».
 
Утверждается, что владелец заведения находился в состоянии алкогольного опьянения и силой противостоял Ксении Милас, указывая на выход. После разговора на повышенных тонах собственник заведения отключил свет в помещении и закрыл Ксению на кухне.
 

«Просрочка, антисанитария, хамство. Надеюсь, правоохранительные органы наведут здесь порядок», — поделилась ведущая после того, как прибегла к помощи сотрудников полиции, которые прибыли в кафе для разрешения конфликта.
 
Как стало известно Myslo, сотрудников полиции «Ревизорро» вызывали в Туле в два кафе, в которых побывала Ксения Милас. Однако поводы для вызовов якобы были другими: первый – продажа контрафакта, а второе нарушение относится к компетенции Роспотребнадзора.
 
Передача выйдет в эфир на «Пятнице!» 9 февраля в 14.00.
 

 

Галерея
Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе, Фото: 1
Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе, Фото: 2
Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе, Фото: 3
Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе, Фото: 4
Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе, Фото: 5
Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе, Фото: 6
Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе, Фото: 7
Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:17 +4
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