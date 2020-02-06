Ведущая «Ревизорро» заявила, что ее удерживали в тульском кафе

Телеканал утверждает, что пьяный владелец заведения отключил свет в помещении и закрыл Ксению Милас на кухне.

Представитель телеканала «Пятница!» сообщил Myslo, что сотрудники полиции освободили ведущую «Ревизорро», которую удерживали «в заложниках» в тульском заведении. Это произошло во время проверки кафе-бара «Блюз».

Утверждается, что владелец заведения находился в состоянии алкогольного опьянения и силой противостоял Ксении Милас, указывая на выход. После разговора на повышенных тонах собственник заведения отключил свет в помещении и закрыл Ксению на кухне.

«Просрочка, антисанитария, хамство. Надеюсь, правоохранительные органы наведут здесь порядок», — поделилась ведущая после того, как прибегла к помощи сотрудников полиции, которые прибыли в кафе для разрешения конфликта.

Как стало известно Myslo, сотрудников полиции «Ревизорро» вызывали в Туле в два кафе, в которых побывала Ксения Милас. Однако поводы для вызовов якобы были другими: первый – продажа контрафакта, а второе нарушение относится к компетенции Роспотребнадзора.

Передача выйдет в эфир на «Пятнице!» 9 февраля в 14.00.