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При пожаре в квартире на ул. Металлургов в Туле погиб мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в квартире на ул. Металлургов в Туле погиб мужчина

Возгорание произошло в одной из комнат, сгорели постельные принадлежности.

В 17.22 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов на ул. Металлургов. Через восемь минут на место происшествия прибыли пожарные расчёты и автолестница.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже – в одной из комнат загорелась постель. Потушив огонь в 17.45, пожарные обнаружили в комнате тело мужчины, личность которого устанавливается.

В комнате сгорели постельные принадлежности, во всей квартире закоптились стены и потолок. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:23 +4
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Место
Тулаулица Металлургов

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