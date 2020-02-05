При пожаре в квартире на ул. Металлургов в Туле погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Возгорание произошло в одной из комнат, сгорели постельные принадлежности.

В 17.22 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов на ул. Металлургов. Через восемь минут на место происшествия прибыли пожарные расчёты и автолестница.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже – в одной из комнат загорелась постель. Потушив огонь в 17.45, пожарные обнаружили в комнате тело мужчины, личность которого устанавливается.

В комнате сгорели постельные принадлежности, во всей квартире закоптились стены и потолок. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.