Где в Туле отключат свет 31 января

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Вильямса, 16,

ул. Хворостухина, 2,

ул. Бондаренко, 15,

ул. Немцова, 27,

ул. Р. Зорге, 22-б, 24,

ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (чётн.),

ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),

ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20 (чётн.), 16-а-в,

ул. 5-я Криволученская, 10-а-в, 22-28 (чётн.),

ул. Мира, 18-26 (чётн.),

пер. Гусеничный, 3-22,

п. Маслово: Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 26,

ул. Васильковая, 5,

ул. Краинская, 2-26 (чётн.), 7-23 (нечётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100,

ул. Ромашковая,

ул. Шемиловская,

ул. Першинская,

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17,

ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а,

ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.),

ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),

ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),

Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),

ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.).