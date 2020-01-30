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Где в Туле отключат свет 31 января

Где в Туле отключат свет 31 января

Городские электросети предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Вильямса, 16,
  • ул. Хворостухина, 2,
  • ул. Бондаренко, 15,
  • ул. Немцова, 27,
  • ул. Р. Зорге, 22-б, 24,
  • ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (чётн.),
  • ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20 (чётн.), 16-а-в,
  • ул. 5-я Криволученская, 10-а-в, 22-28 (чётн.),
  • ул. Мира, 18-26 (чётн.),
  • пер. Гусеничный, 3-22,
  • п. Маслово: Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 26,
  • ул. Васильковая, 5,
  • ул. Краинская, 2-26 (чётн.), 7-23 (нечётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100,
  • ул. Ромашковая,
  • ул. Шемиловская,
  • ул. Першинская,
  • п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17,
  • ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а,
  • ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
  • ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
  • Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:57 +2
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