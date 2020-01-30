Разыскиваются родственники погибшего туляка-красноармейца

Тульский поисковый отряд «Память» просит откликнуться родных погибшего на фронтах Великой Отечественной войны красноармейца — Афанасия Н. Горелова.

Известно, что он родился в 1912 году в Тульской области (ст. Оболенская, Болоховский район). На войну был призван из нашего региона. Погиб 6 августа 1942 года на хуторе Тубянском станицы Казанской Ростовской области. Там же и был захоронен в братской могиле.

Предположительно, был бойцом маршевой роты 8098, отправленной 30 мая 1942 года из города Шуя Ивановской области, или разбитого 3-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии.