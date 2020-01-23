новости
новости
Регистрация
7 лет колонии за покупку из Китая: какие интернет-заказы попадут под уголовку
Фото: pixabay.com.

7 лет колонии за покупку из Китая: какие интернет-заказы попадут под уголовку

GPS-трекеры, игрушки со встроенным диктофоном, биодобавки для похудения: рассказываем, на что обратить внимание, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.

В последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за контрабанду запрещенных препаратов. Выяснилось, что стать фигурантом такого разбирательства может каждый, кто невнимательно прочитает состав зарубежного БАДа.

В особой зоне риска — желающие быстро похудеть и спортсмены. Первые заказывают средства для похудения, вторые — восстанавливающие комплексы. Проблема в том, что в них содержатся сильнодействующие вещества, которые запрещены на территории Российской Федерации.

Препараты действительно опасны для людей, имеют целый ряд противопоказаний и вызывают расстройство психики.

Но пострадать от них можно еще до начала приема.

Обнаружение такого препарата на таможне — повод для возбуждения уголовного дела. Причем фигурантом в данном случае станет покупатель, вне зависимости от того, знал он о наличии запрещенных веществ в составе или нет.

Ситуацию комментирует начальник Тульской таможни Максим Великанов:

Максим Великанов

- Мы возбуждаем уголовные дела в отношении граждан, которые заказали средства для похудения или спортивные добавки с прекурсорами. Чаще всего такие препараты встречаются в международных почтовых отправлениях. И иногда люди действительно не знали о том, что нарушают закон, но от ответственности это не освободит.

Главный тульский таможенник также напомнил, что нужно быть осторожным, заказывая специальные технические средства.

- Особое внимание при заказе в интернет-магазине следует уделять таким товаром как шариковая ручка со встроенным диктофоном или видеокамерой, GPS-трекеры, детские игрушки со встроенным диктофоном, сверхминиатюрные камеры, горнолыжные очки со встроенной видеокамерой и т. д. Несмотря на то, что многие воспринимают такие товары как безобидное развлечение, их ввоз и вывоз, в том числе пересылка в почтовых отправлениях, физическим лицам для личного пользования запрещены.

Санкции за нарушения вышеперечисленных запретов очень серьезные. За контрабанду препарата, содержащего сильнодействующие вещества, покупателю грозит лишение свободы до 7 лет и штраф в размере одного миллиона рублей.

За провоз «шпионских» устройств вас ждет уголовное преследование по ст. 138.1 УК РФ. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы до 4 лет и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 18:25 −11
Другие статьи по темам
Событие
таможнязапрещенные товары
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как оформить частный дом в собственность, если нет документов
Как оформить частный дом в собственность, если нет документов
В День студента в Туле на площади Ленина ограничат остановку и стоянку транспорта
В День студента в Туле на площади Ленина ограничат остановку и стоянку транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.