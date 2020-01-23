7 лет колонии за покупку из Китая: какие интернет-заказы попадут под уголовку

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GPS-трекеры, игрушки со встроенным диктофоном, биодобавки для похудения: рассказываем, на что обратить внимание, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.

В последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за контрабанду запрещенных препаратов. Выяснилось, что стать фигурантом такого разбирательства может каждый, кто невнимательно прочитает состав зарубежного БАДа.

В особой зоне риска — желающие быстро похудеть и спортсмены. Первые заказывают средства для похудения, вторые — восстанавливающие комплексы. Проблема в том, что в них содержатся сильнодействующие вещества, которые запрещены на территории Российской Федерации.

Препараты действительно опасны для людей, имеют целый ряд противопоказаний и вызывают расстройство психики.

Но пострадать от них можно еще до начала приема.

Обнаружение такого препарата на таможне — повод для возбуждения уголовного дела. Причем фигурантом в данном случае станет покупатель, вне зависимости от того, знал он о наличии запрещенных веществ в составе или нет.

Ситуацию комментирует начальник Тульской таможни Максим Великанов:

Максим Великанов - Мы возбуждаем уголовные дела в отношении граждан, которые заказали средства для похудения или спортивные добавки с прекурсорами. Чаще всего такие препараты встречаются в международных почтовых отправлениях. И иногда люди действительно не знали о том, что нарушают закон, но от ответственности это не освободит.

Главный тульский таможенник также напомнил, что нужно быть осторожным, заказывая специальные технические средства.

- Особое внимание при заказе в интернет-магазине следует уделять таким товаром как шариковая ручка со встроенным диктофоном или видеокамерой, GPS-трекеры, детские игрушки со встроенным диктофоном, сверхминиатюрные камеры, горнолыжные очки со встроенной видеокамерой и т. д. Несмотря на то, что многие воспринимают такие товары как безобидное развлечение, их ввоз и вывоз, в том числе пересылка в почтовых отправлениях, физическим лицам для личного пользования запрещены.

Санкции за нарушения вышеперечисленных запретов очень серьезные. За контрабанду препарата, содержащего сильнодействующие вещества, покупателю грозит лишение свободы до 7 лет и штраф в размере одного миллиона рублей.