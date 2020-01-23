7 лет колонии за покупку из Китая: какие интернет-заказы попадут под уголовку
GPS-трекеры, игрушки со встроенным диктофоном, биодобавки для похудения: рассказываем, на что обратить внимание, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.
В последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за контрабанду запрещенных препаратов. Выяснилось, что стать фигурантом такого разбирательства может каждый, кто невнимательно прочитает состав зарубежного БАДа.
В особой зоне риска — желающие быстро похудеть и спортсмены. Первые заказывают средства для похудения, вторые — восстанавливающие комплексы. Проблема в том, что в них содержатся сильнодействующие вещества, которые запрещены на территории Российской Федерации.
Препараты действительно опасны для людей, имеют целый ряд противопоказаний и вызывают расстройство психики.
Но пострадать от них можно еще до начала приема.
Обнаружение такого препарата на таможне — повод для возбуждения уголовного дела. Причем фигурантом в данном случае станет покупатель, вне зависимости от того, знал он о наличии запрещенных веществ в составе или нет.
Ситуацию комментирует начальник Тульской таможни Максим Великанов:
Максим Великанов
- Мы возбуждаем уголовные дела в отношении граждан, которые заказали средства для похудения или спортивные добавки с прекурсорами. Чаще всего такие препараты встречаются в международных почтовых отправлениях. И иногда люди действительно не знали о том, что нарушают закон, но от ответственности это не освободит.
Главный тульский таможенник также напомнил, что нужно быть осторожным, заказывая специальные технические средства.
- Особое внимание при заказе в интернет-магазине следует уделять таким товаром как шариковая ручка со встроенным диктофоном или видеокамерой, GPS-трекеры, детские игрушки со встроенным диктофоном, сверхминиатюрные камеры, горнолыжные очки со встроенной видеокамерой
Санкции за нарушения вышеперечисленных запретов очень серьезные. За контрабанду препарата, содержащего сильнодействующие вещества, покупателю грозит лишение свободы до 7 лет и штраф в размере одного миллиона рублей.
За провоз «шпионских» устройств вас ждет уголовное преследование по ст. 138.1