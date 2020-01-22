В 9 городах России стартует лыжный переход команд ВДВ, посвященный 75-летию Победы

Мероприятия начнутся 25 января 2020 года и будут также посвящены 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

С 25 января по 15 февраля 2020 года по всей стране пройдет Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, который открывает комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего — Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

Всего в переходе участвуют 9 команд от частей и соединений Воздушно-десантных войск. Численность каждой команды — 30 человек. Переход планируется провести комбинированным способом. На лыжах или пешим порядком, в регионах, где еще нет снежного покрова.

Гвардейцы-десантники посетят более чем 100 городов и населенных пунктов. Практически в каждом из них пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества.

Во всей жизни и деятельности Воздушно-десантных войск примером служит легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов, который на учениях «Днепр-67» совершил марш со своими подразделениями, протяженностью около 1000 км.

25 января 2020 года по команде Командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова из центра управления Командования Воздушно-десантных войск для всех участников будет объявлен единый старт лыжного перехода.

Маршруты лыжного перехода охватят города-герои Новороссийск, Тулу, Смоленск и Волгоград.

Из 45 Городов воинской славы десантники пройдут через 19 (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец).

Общая протяженность всех маршрутов лыжного перехода для команд составит почти 12 000 км.

Общей завершающей точкой в лыжном переходе станет сбор команд в Городе воинской славы Наро-Фоминске.