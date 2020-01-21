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Губернатор поручил разобраться с организацией движения транспорта на Красном Перекопе

Губернатор поручил разобраться с организацией движения транспорта на Красном Перекопе

Жильцы микрорайона написали Алексею Дюмину обращение.

21 января на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей тульского микрорайона Красный Перекоп.

Жильцы недовольны организацией движения общественного транспорта. Они просят перенести остановку, сократить интервал движения транспорта, оборудовать дополнительный пешеходный переход. Кстати, подробно об этом жители писали в блоге «Народный журналист». Прочитать можно здесь.



Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву совместно с Управлением ГИБДД по Тульской области, региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства в кратчайшие сроки проработать данный вопрос.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:33 +1
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