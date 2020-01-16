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Пожар на ул. Маршала Жукова: пенсионер поджег квартиру внучки

Пожар на ул. Маршала Жукова: пенсионер поджег квартиру внучки

По предварительным данным, причиной конфликта стала недвижимость.

Ранее Myslo сообщал о пожаре, который случился 14 января в Туле на улице Маршала Жукова. Днем в доме № 8-а сгорела квартира, расположенная на четвертом этаже.

В данный момент известно, что причиной пожара стал поджог. Полицейские выяснили детали происшествия.

– По предварительным данным, 65-летний мужчина в ходе конфликта со своей внучкой из-за недвижимого имущества совершил поджог квартиры, в которой проживала девушка, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Пенсионер признался полицейским в содеянном. В результате пожара никто не пострадал.

Как стало известно Myslo, причиной конфликта между дедушкой и его внучкой стала квартира, которую пенсионер приобрел для девушки. По нашей информации, он захотел снова переоформить все документы на себя.

В отделе полиции «Привокзальный» устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проведенной проверки будет дана правовая оценка происшествию.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:53 +5
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