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Алексей Дюмин поручил областному правительству оперативно включиться в решение задач, поставленных Владимиром Путиным

Алексей Дюмин поручил областному правительству оперативно включиться в решение задач, поставленных Владимиром Путиным

Глава Тульской области провел рабочее совещание со своими заместителями и заместителями председателя правительства региона по итогам Послания Владимира Путина.

Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо максимально быстро включиться в выполнение поставленных главой государства задач и не сбавлять темп работы, несмотря на перестановки в федеральном Правительстве.

Губернатор поручил председателю регионального правительства Валерию Шерину актуализировать план работы правительства и подготовить предложения по корректировке бюджета области с учетом задач, обозначенных президентом России в Послании Федеральному Собранию.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:39 −9
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьТула

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