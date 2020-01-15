Алексей Дюмин поручил областному правительству оперативно включиться в решение задач, поставленных Владимиром Путиным
Глава Тульской области провел рабочее совещание со своими заместителями и заместителями председателя правительства региона по итогам Послания Владимира Путина.
Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо максимально быстро включиться в выполнение поставленных главой государства задач и не сбавлять темп работы, несмотря на перестановки в федеральном Правительстве.
Губернатор поручил председателю регионального правительства Валерию Шерину актуализировать план работы правительства и подготовить предложения по корректировке бюджета области с учетом задач, обозначенных президентом России в Послании Федеральному Собранию.
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