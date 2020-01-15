Где в Туле не будет света 16 января
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- пр-т Ленина, 60, 54-б, 54, 54-а, 58, 62, 60,
- ул. Первомайская, 6, 8, 10,
- ул. Сойфера, 7, 9, 12,
- Красноармейский пр., 8,
- ул. Лейтейзена, 1,
- ул. М. Мазая, 8,
- ул. Гайдара, 2, 5,
- ул. Бардина, 4,
- ул. Металлургов, 13, 15, 17, 19, 21,
- ул. М. Смирнова, 42-81 (чётн.), 42-66 (нечётн.),
- ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
- ул. Болдина, 60-84 (чётн.),
- ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),
- ул. Серебровская, 89, 97,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- ул. Московская, 13, 30,
- пер. Московский, 6,
- п. Горелки: ул. Горельская, 34-148 (чётн.), 19-65 (нечётн.),
- 1-й Горельский пр-д,
- 4-й Горельский пр-д,
- ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1, 2,
- п. Угольный: ул. Садовая, 5-51, 67, 69,
- ул. Подгорная, 14-27, 28-34 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 12, 16-42 (чётн.), 36-а, 42-а, 9/1, 40-а, 34-а, 12-а,
- п. Рудаково: пер. Лазурный, 2, 10, 12, 14, 3, 7-17 (нечётн.),
- пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- пер. Луговой, 1-12.
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