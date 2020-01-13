В Кадастровой палате Тульской области пройдёт горячая линия

В среду, 15 января, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную «горячую линию» для заявителей по вопросам предоставления услуг удостоверяющего центра.

С 10.00 до 12.00 на вопросы туляков будет отвечать начальник отдела информационных технологий Лидия Кочеткова. Звонки принимаются по телефону: 77-33-17 (доб. 2270).