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В Кадастровой палате Тульской области пройдёт горячая линия

В Кадастровой палате Тульской области пройдёт горячая линия

Специалисты расскажут жителям региона об услугах удостоверяющего центра.

В среду, 15 января, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную «горячую линию» для заявителей по вопросам предоставления услуг удостоверяющего центра.

С 10.00 до 12.00 на вопросы туляков будет отвечать начальник отдела информационных технологий Лидия Кочеткова. Звонки принимаются по телефону: 77-33-17 (доб. 2270).

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 23:09 0
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