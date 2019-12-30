На фото Анастасия Лукьянова, Анастасия Ломакина, Светлана Красоцкая, Елизавета Субботина, Василина Титова.
14 тульских спортсменов получили звание «Мастер спорта России»
Поздравляем наших ребят!
Опубликован приказ о присвоении тульским спортсменам звания «Мастер спорта России»:
велосипедный спорт:
Даниил Базоров
дзюдо:
Даниил Багдасарян
подводный спорт:
София Георгиева
Надежда Гречишкина
спорт лиц с поражением ОДА:
Анна Меркулова
спорт слепых:
Андрей Гущин
Артем Еганян
стендовая стрельба:
Евгений Шингалеев
художественная гимнастика:
Светлана Красуцкая
Анна Леонтьева
Анастасия Ломакина
Анастасия Лукьянова
Елизавета Субботина
Василина Титова.
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