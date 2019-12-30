14 тульских спортсменов получили звание «Мастер спорта России»

На фото Анастасия Лукьянова, Анастасия Ломакина, Светлана Красоцкая, Елизавета Субботина, Василина Титова.

спорт лиц с поражением ОДА:

Опубликован приказ о присвоении тульским спортсменам звания «Мастер спорта России»: