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14 тульских спортсменов получили звание «Мастер спорта России»
На фото Анастасия Лукьянова, Анастасия Ломакина, Светлана Красоцкая, Елизавета Субботина, Василина Титова.

14 тульских спортсменов получили звание «Мастер спорта России»

Поздравляем наших ребят!

Опубликован приказ о присвоении тульским спортсменам звания «Мастер спорта России»:

велосипедный спорт:

Даниил Базоров

дзюдо:

Даниил Багдасарян

подводный спорт:

София Георгиева

Надежда Гречишкина

спорт лиц с поражением ОДА:

Анна Меркулова

спорт слепых:

Андрей Гущин

Артем Еганян

стендовая стрельба:

Евгений Шингалеев

художественная гимнастика:

Светлана Красуцкая

Анна Леонтьева

Анастасия Ломакина

Анастасия Лукьянова

Елизавета Субботина

Василина Титова.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:31 +1
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