В Тульской области откроют региональную медицинскую школу

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, победителей олимпиады зачислят в Тульскую областную медицинскую школу, которая, в рамках исполнения Послания губернатора Алексея Дюмина, начнет свою работу с января 2020 года.

Кроме того, на открытии олимпиады было подписано соглашение о взаимодействии в сфере образования. Документом предусматрено создание естественно-научных профильных классов на базе ЦО №1, успешное обучение в которых дает возможность поступления в Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова и другие ведущие медицинские вузы страны.

21 декабря в тульском Центре образования № 1 стартовала региональная межпредметная олимпиада для школьников 9-11 классов. Более 250 старшеклассников из разных уголков области состязались по трем предметам: химии, биологии и русскому языку.