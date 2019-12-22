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В Тульской области откроют региональную медицинскую школу
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области откроют региональную медицинскую школу

Учебное учреждение начнет свою работу в январе 2020 года.

21 декабря в тульском Центре образования № 1 стартовала региональная межпредметная олимпиада для школьников 9-11 классов. Более 250 старшеклассников из разных уголков области состязались по трем предметам: химии, биологии и русскому языку.
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, победителей олимпиады зачислят в Тульскую областную медицинскую школу, которая, в рамках исполнения Послания губернатора Алексея Дюмина, начнет свою работу с января 2020 года.
 

Кроме того, на открытии олимпиады было подписано соглашение о взаимодействии в сфере образования. Документом предусматрено создание естественно-научных профильных классов на базе ЦО №1, успешное обучение в которых дает возможность поступления в Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова и другие ведущие медицинские вузы страны.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:13 +2
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